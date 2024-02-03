Уполномоченного по правам человека Херсонской области утвердят в феврале

Для назначения кандидата необходимо подтверждение омбудсмена Российской Федерации

ГЕНИЧЕСК, 3 февраля. /ТАСС/. Херсонская областная дума намерена на очередной сессии во второй половине февраля утвердить кандидата на пост уполномоченного по правам человека в регионе после согласования кандидатуры с уполномоченным по правам человека в России. Об этом ТАСС сообщила председатель областной думы Татьяна Томилина.

В конце декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ожидает представления ей на согласование кандидатуры омбудсмена в Херсонской области в связи с принятием в регионе закона об уполномоченном.

"Аппарат Херсонской облдумы получил от губернатора обращение, чтобы дума утвердила кандидатуру уполномоченного по правам человека. Там своя специфика существует, необходимо подтверждение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, мы это сейчас подготовим и на следующем заседании думы уже утвердим представителя, который будет защищать интересы всех жителей Херсонской области на таком высоком уровне. Следующая сессия запланирована в феврале", - сказала Томилина.

Кого именно предложил на пост губернатор Владимир Сальдо, спикер не уточнила, однако отметила необходимость быстрого утверждения кандидатуры, так как от жителей уже начали поступать обращения. Также региональный парламент планирует на ближайшей сессии рассмотреть законопроект об уполномоченном по правам ребенка.