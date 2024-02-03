Песков заявил, что поставки США Украине не повлияют на ход СВО

Они только делают больнее самим украинцам, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Поставки Вашингтона киевскому режиму никоим образом не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО. Они только делают больнее самим украинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент программы выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Что касается сюрпризов - да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции. И это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции, все цели будут достигнуты. Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы, и они должны это понимать", - заявил пресс-секретарь президента, комментируя слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о "сюрпризах" для РФ на поле боя.

Говоря о самом визите Нуланд на Украину, Песков напомнил, что ее визиты в Киев никогда не кончаются ничем хорошим и это хорошо помнится по событиям 2014 года.

Сейчас, по словам пресс-секретаря главы государства, США пытаются "чудесным образом" переложить финансовое бремя на европейцев. "Европейцы уже взяли на себя обязательства по €50 млрд. Посмотрим, как дальше будут американцы выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать", - добавил Песков.

Он подчеркнул: США в любом случае сохраняют свое враждебное отношение к России во всех проявлениях. "Мы это знаем, мы начеку, наш президент знает, что делать, а специальная военная операция продолжается", - заключил представитель Кремля.

Во вторник Нуланд прибыла в Киев, где она неоднократно бывала ранее, предыдущий визит состоялся в декабре 2022 года. Ее имя стало прочно ассоциироваться с госпереворотом на Украине после того, как зимой 2013-2014 годов она, будучи тогда в должности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, приезжала в Киев. Нуланд встречалась с представителями оппозиции, а также выходила к митингующим на площади Независимости в центре украинской столицы и угощала их печеньем и бутербродами.