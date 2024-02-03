Безвизовый групповой туробмен РФ с КНР и Ираном превысил 180 тыс. человек в 2023 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что с 1 августа 2023 года заработала электронная виза в Россию для 55 стран

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Групповой безвизовый туробмен России с Китаем и Ираном запущен в 2023 году, им воспользовались более 180 тыс. человек, следует из презентации, которую представил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Дня туризма на выставке-форуме "Россия".

"Запущен групповой безвизовый обмен с Китаем, Ираном, воспользовались более 180 тыс. человек", - говорится в презентации.

Вице-премьер отметил, что с 1 августа 2023 года заработала электронная виза в Россию для 55 стран. Согласно презентации, за вторую половину 2023 года по ней приехали 128 тыс. туристов. Кроме того, правительство РФ утвердило перечень из 25 стран, для которых запускается карта туриста. Благодаря ей иностранные туристы смогут оформить счет в российских банках, а по приезде в Россию получить пластиковую карту.

Поток иностранных туристов в Россию в 2023 году, благодаря принимаемым мерам, вырос на 3,5% по сравнению с годом ранее, до 8,5 млн человек, говорится в презентации.