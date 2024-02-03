Захарова: Финляндия готова пренебречь демократией в угоду линии на противостояние РФ

Официальный представитель МИД отметила, что Хельсинки "лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Финские власти готовы пренебречь принципами демократии в угоду линии коллективного Запада на противостояние всему русскому. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно планов Хельсинки запретить россиянам приобретать недвижимость в Финляндии.

"Приходится с сожалением констатировать, что нынешние власти Финляндии лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности, а на деле готовы безоглядно пренебречь этими принципами в угоду довлеющей линии коллективного Запада на абсурдное противостояние всему русскому", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, "в Хельсинки подобные дискриминационные инициативы пытаются неуклюже обосновывать "интересами национальной безопасности". Схожие мысли ряд финских политиков и официальных лиц высказывали и ранее, напомнила она. "Несмотря на то, что никаких решений по очередному ограничению прав россиян финскими властями на данный момент не принято, остается неясным, как стремление узаконить сегрегационные по своей сути действия, направленные против определенной категорий лиц исключительно по признаку их гражданства, сочетается в головах авторов этой инициативы с пока еще действующими положениями финского законодательства в сфере обеспечения прав человека", - заключила официальный представитель МИД РФ.