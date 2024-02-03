Захарова назвала принятую Швейцарией стратегию внешней политики антироссийской

Она следует установкам Вашингтона и Брюсселя, сообщила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитическая стратегия, принятая Швейцарией, является антироссийской и следует установкам Вашингтона и Брюсселя. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С сожалением констатируем, что в итоговой версии этого откровенно антироссийского документа, проект которого мы уже комментировали после его одобрения правительством 29 сентября 2023 года, сохранены все враждебные по отношению к нашей стране формулировки, - отметила дипломат. - Принятая стратегия подтверждает слепое следование Берна установкам США и ЕС".

Швейцария исчерпала потенциал в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, говорится в комментарии.

"Уверения швейцарской стороны в ее якобы приверженности беспристрастности звучат цинично. Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя", - отметила дипломат.

По ее словам, готовность Швейцарии организовать конференцию по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского вызывает недоумение, так как эта инициатива оторвана от реальности.

"Недоумение вызывает также наличие в тексте [стратегии] пассажей о готовности конфедерации организовать конференцию высокого уровня по реализации "формулы мира" Владимира Зеленского. Вновь хотели бы напомнить о полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более что Зеленский своим указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию", - подчеркнула Захарова.