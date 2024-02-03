Посол РФ назвал заявления МИД Южной Кореи об СВО неприемлемыми

Георгий Зиновьев также донес до южнокорейской стороны российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове

СЕУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Распространенные в южнокорейских СМИ сообщения со ссылкой на МИД Республики Корея (РК) о специальной военной операции РФ на Украине неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи.

"Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС России на Украине", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале о встрече посла с замминистра иностранных дел Южной Кореи.

Зиновьев также донес до южнокорейской стороны российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове. Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла из-за высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове.

3 февраля южнокорейские СМИ распространили со ссылкой на МИД Южной Кореи заявление, в котором критиковалось использование термина "специальная военная операция" в отношении ситуации на Украине, оно было названо попыткой якобы "ввести мировое сообщество в заблуждение".