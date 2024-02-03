Захарова: заявления США по Ираку иллюстрируют действие порядка, основанного на правилах

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это будни американской демократии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заявления американской стороны о координации ударов по Ираку с Багдадом, которую опровергли иракские власти, является иллюстрацией действия западного "миропорядка, основанного на правилах". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон заявил, что координировал удары по Ираку с Багдадом. Багдад ответил, что это неправда и в иракский МИД был вызван временный поверенный в делах США, которому вручили ноту протеста из-за американских ударов по Ираку", - написала она в Telegram-канале. "Будни американской демократии и "миропорядок, основанный на правилах", на одном конкретном примере", - заключила дипломат.