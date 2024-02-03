Более 400 человек зарегистрировались в программе подготовки кандидатов от СРЗП

Заявку на участие может подать любой желающий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 400 человек стали участниками в проекте отбора и подготовки кандидатов на выборах в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия - За правду". Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев.

"У нас уже больше 400 человек зарегистрировалось на сайте мосгордума2024.рф. Это говорит о том, что люди хотят и готовы взять ответственность за себя, свой город, будущее своих детей, они за честные выборы, устали от бюрократии и обмана. В связи с таким повышенным вниманием к проекту мы решили продлить регистрацию участников еще на неделю", - сказал депутат на семинаре-совещании с участниками проекта "Справедливый кандидат".

Заявку на участие может подать любой желающий. После этого все участники будут добавлены в общий чат, где будут получать ежедневные задания: от сбора подписей до решения конкретной районной проблемы. Прошедшие отбор смогут принять участие в праймериз, а затем и стать кандидатом на выборах в Мосгордуму. "Те, кто не пройдет в финал проекта, пусть не расстраиваются - они войдут в кадровый резерв партии", - резюмировал Гусев.

Также партией разработана система помощи кандидатам на основе искусственного интеллекта. Она помогает писать посты, планировать встречи с избирателями, формировать программу кандидата на основе партийной.