Посол РФ в Таиланде заявил, что Бангкок ближе к Москве, чем любая европейская страна

Евгений Томихин отметил, что эта страна очень бережно относится к истории отношений двух государств

ПХУКЕТ /Таиланд/, 3 февраля. /ТАСС/. Таиланд в нынешних условиях ближе к Москве, чем любая европейская страна. Об этом заявил посол России в королевстве Евгений Томихин на встрече с участниками российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way, которые остановились в островной таиландской провинции Пхукет.

"У нас с Таиландом очень добрые отношения. Эта страна очень бережно относится к истории наших отношений. Мы очень ценим это. Одним из важных элементов наших отношений является туризм. Таиланд сегодня ближе к Москве, чем любая европейская страна. Если вы полетите из Москвы в Париж, вы потратите больше времени, чем на дорогу до Бангкока. Таиланд только усилил свою значимость в качестве туристического направления, 820 тыс. туристов (из почти 1,5 млн посетивших королевство - прим. ТАСС) приехали в Пхукет в прошлом году. Каждую неделю сюда прилетают более 50 тыс. россиян", - сказал он.

В 2023 году Таиланд посетили 28 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4,56 млн. На втором месте находится Китай (3,52 млн), на третьем - Южная Корея (1,66 млн), на четвертом - Индия (1,63 млн), на пятом - Россия (1,48 млн). Общий объем турпотока в 2023 году оказался значительно меньше показателя 2019 года, когда королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.