Молодых наблюдателей Херсонщины на выборах президента обучат с учетом военного положения

Основными участниками корпуса наблюдателей стали выпускники Школы молодого избирателя прошлого сезона

ГЕНИЧЕСК, 3 февраля. /ТАСС/. Курс оказания первой медицинской помощи включили в программу обучения молодых наблюдателей Херсонской области, которых готовят к выборам президента РФ, с учетом военного положения в регионе. Об этом журналистам сообщил председатель штаба общественного наблюдения за выборами президента РФ в области Владимир Овчаренко.

"Сегодня у нас заключительный этап теоретической подготовки наших наблюдателей. И он как раз выпал на молодое поколение, - сказал Овчаренко. Они получат теоретический запас знаний, а также практический опыт. Поскольку мы находимся в особых условиях, в условиях военного положения, каждый из наблюдателей должен в полной мере обладать не только теоретическими знаниями, но и уметь оказать содействие в особых условиях. Мы находимся на военном положении, значит все может произойти. Поэтому молодое поколение должно знать, как оказать первую врачебную помощь любому пострадавшему".

Как уточнили в администрации Херсонской области, основными участниками корпуса наблюдателей стали выпускники Школы молодого избирателя прошлого сезона.

О планах подготовить наблюдателей к выборам президента РФ на базе Школы молодого избирателя Херсонской области в середине января ТАСС сообщил руководитель Общественной палаты региона Игорь Качур.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.