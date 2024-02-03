В МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску доказательством преступной сущности режима Киева

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения террористической атаки Киева на жилые районы Лисичанска

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины по жилым районам Лисичанска в ЛНР является еще одним свидетельством преступной сущности киевского режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Это еще одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил президент России Владимир Путин, окончательно превратились в террористическую организацию", - указала дипломат.

Захарова отметила, что Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения террористической атаки Киева на жилые районы Лисичанска.

"Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды [украинского лидера Владимира] Зеленского, - отмечается в комментарии. - Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".

"Благодарность" киевских экстремистов Евросоюзу

Дипломат заявила, что удар ВСУ по Лисичанску является "благодарностью" киевских экстремистов Евросоюзу за щедрую финансовую поддержку.

"Новый теракт - "благодарность" киевских экстремистов за "щедрую" финансовую поддержку стран Евросоюза", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что террористическая атака Киева, по предварительным данным, была проведена с использованием поставленного из западных стран вооружения. "По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения", - указала дипломат.