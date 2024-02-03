Захарова считает, что уехавших из России артистов "черт попутал"

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что кто-то из них растерялся, другие могли испугаться

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции, "черт попутал".

"Есть прекрасное, замечательное выражение: "их черт попутал". Вот в этом вся народная мудрость", - сказала она в эфире телеканала "ТВ Центр" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с "Би-2", Аллой Пугачевой и другими покинувшими страну артистами.

"Тут даже пояснять точно не нам надо. У кого-то такая фига была давно [в кармане], кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался", - добавила Захарова.

"Гражданская позиция людей, которые спонсируют террористический киевский режим, теперь работает против них. Это совершенно точно", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

На вопрос о том, стоит ли России забывать в будущем о такой позиции артистов, дипломат ответила русской народной пословицей: "Кто старое помянет - тому глаз вон, а кто старое забудет - тому два".