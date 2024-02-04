Руденко высказал серьезные опасения в связи с напряженностью на Корейском полуострове

Замглавы МИД отметил, что Россия намерена продолжать сотрудничество с КНДР в рамках международного права

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД России Андрей Руденко на консультациях в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе", - говорится в сообщении министерства.

Замглавы МИД также заявил, что главным источников эскалации в регионе стала провокационная политика Вашингтона.

Сотрудничество с КНДР

Руденко заявил о намерении продолжать сотрудничать с КНДР согласно международному праву.

"С российской стороны выражено твердое намерение продолжать в соответствии с нормами международного права развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении министерства.