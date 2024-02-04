Замглавы МИД РФ заявил, что США повышают риски конфликта на Корейском полуострове

По словам Андрея Руденко, Соединенные Штаты используют нынешнюю ситуацию в качестве предлога для того, чтобы "еще больше закрепиться в регионе с целью двойного сдерживания России и Китая"

СЕУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе переговоров в Сеуле обозначил властям Республики Корея, что деструктивные действия США в регионе повышают риски непреднамеренных столкновений.

Руденко отметил на встрече с российскими журналистами, что рост видимого присутствия американских вооруженных сил, интенсификация военных учений на юге полуострова, повышение военных приготовлений "потребовали непосредственного участия" РФ, чтобы донести до южнокорейской стороны российские оценки обстановки. "Продолжение такой линии может привести к очень опасным последствиям", - предупредил он.

"Главный источник напряженности мы видим в нарастающей военной активности Соединенных Штатов, [нарастании] их военного присутствия не только на Корейском полуострове, но и в сопредельных государствах, в частности на Филиппинах и в Японии", - повторил замминистра.

В апреле 2023 года США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой решили повысить уровень видимого присутствия американских стратегических средств на полуострове. В соответствии с этими договоренностями происходят совместные полеты авиации, заходы подлодок и авианосцев в южнокорейские порты.

Руденко указал, что США используют нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове в качестве предлога для того, чтобы "еще больше закрепиться в регионе с целью двойного сдерживания России и Китая". "Чем больше напряженность, которую они сами провоцируют своими действиями, тем больше потребность стран - союзников США в том, чтобы здесь находились американские вооруженные силы", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Это все очень опасно, поскольку возрастает угроза непреднамеренных действий, человеческой ошибки, что может привести к необратимым последствиям", - заявил замглавы МИД РФ.

Важность поддержания коммуникации

Руденко отметил, что взгляды Москвы и Сеула по поводу источников напряженности разошлись. "Тем не менее представляется важным держать каналы коммуникации открытыми даже с теми странами, которые мы относим к недружественным, с учетом в первую очередь того, что они находятся вблизи наших границ, а также с учетом большого конфликтогенного потенциала в этом районе земного шара", - заключил замминистра. "Главное - хорошо понимать позицию" другой стороны, чтобы способствовать деэскалации, подчеркнул он.