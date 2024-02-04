Источник: Володин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

У спикер Госдумы есть эта награда всех степеней, сообщил источник в нижней палате парламента

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", теперь у него есть эта награда всех степеней. Об этом ТАСС сообщил источник в нижней палате парламента.

Ранее в день 60-летия председателя Госдумы президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении Володину ордена I степени. Согласно официальной биографии политика, ранее он награждался этим орденом IV и III степеней, в 2006 году и 2012 году соответственно. Данные о награждении II степени в открытом доступе отсутствуют.

"В 2014 году Володин был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказал источник. Таким образом, после получения сегодня высшей степени, Володин стал полным кавалером этого ордена.