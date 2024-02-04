Песков счел нездоровой привычку политиков США видеть "милое" в насилии

По словам пресс-секретаря президента, России чужд такой подход

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Характерное для американских политиков соединение в риторике позитивной оценки и насилия удивляет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, России чужд такой подход.

Песков комментировал выступление в Киеве замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая пообещала российским силам "милые сюрпризы" на поле боя.

"Укладывать слово "милый" и поле боя в один ассоциативный ряд - это, наверное, знаете чему с родни, - сказал Песков. - Вы помните госпожу [Хиллари] Клинтон (госсекретарь США в 2009-2013 годах - прим. ТАСС), как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного [лидера Ливии Муаммара] Каддафи. Видимо, там, за океаном, так принято. У нас все по-другому".

Муаммар Каддафи был свергнут и убит в 2011 году, после того как на фоне беспорядков в Ливии страны Запада во главе с США начали ограниченную интервенцию в страну. Хиллари Клинтон получила сообщение о гибели Каддафи во время визита в Кабул осенью 2011 года и отреагировала на него смехом и перефразированием Цезаря: "Пришли, увидели - он мертв". После операции Запада в Ливии началась гражданская война, которая продолжалась почти 15 лет.