Песков заявил, что ЕС "лепит" врага из России

Пресс-секретарь президента отметил, что выделенные Киеву €50 млрд являются ощутимой суммой на фоне кризисных явлений в экономике стран Евросоюза

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Евросоюза на фоне кризисных явлений, поэтому из России продолжают лепить образ врага. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов", - сказал Песков, комментируя накачивание общественного мнения в Европе о якобы необходимости готовиться к войне с РФ.

Как отметил представитель Кремля, выделенные Киеву €50 млрд - "с одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза".