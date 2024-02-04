Мирошник назвал преднамеренным военным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что удар ВСУ по пекарне и кафе в выходной день означает, что он изначально предполагал убийство и ранение мирных граждан

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Обстрел Вооруженными силами Украины пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республике является преднамеренным военным преступлением. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"То, что сделали украинские вооруженные формирования - это преднамеренное военное преступление, направленное на уничтожение мирных граждан и разрушение гражданского объекта. У этого преступления есть не только исполнители, но и заказчики и спонсоры", - сказал он.

Мирошник отметил, что целенаправленный удар украинских войск "в разгар субботнего дня" по пекарне и кафе означает, что он "изначально предполагал убийство и ранение мирных граждан".