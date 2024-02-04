Каллас заявила, что европейские женщины-политики стремятся к компромиссу на переговорах

По словам премьер-министра Эстонии, политики-мужчины выясняют, кто из них "альфа"

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Политики-женщины в Европе во время переговоров стремятся найти компромисс, в то время как политики-мужчины выясняют, кто из них "альфа". Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам Каллас, в свою бытность депутатом Европарламента, она заметила, что во время переговоров с коллегами-женщинами всегда преобладало желание найти компромисс и решение.

"С другой стороны, когда за столом сидели мужчины, речь шла скорее о вопросе: кто докажет свою точку зрения? Кто здесь альфа? Я вижу это и на европейском уровне. Иногда те, кто выставляет себя львами перед СМИ, похожи на маленьких, тихих мышек, которые вообще ничего не говорят, когда мы вместе находимся в зале заседаний", - сказала она газете Presse.

Каллас отметила, что сам по себе пол не делает политика хуже или лучше. "У нас разный жизненный опыт. Но: для принятия взвешенных решений желательно, чтобы мужчины и женщины были представлены в равной степени", - подытожила премьер.