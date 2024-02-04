Омбудсмен ЛНР не рассчитывает на объективную оценку ООН и МККК обстрела пекарни

По словам уполномоченного по правам человека в республике Виктории Сердюковой, за 10 лет в регионе не было проверок

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Луганская Народная Республика не рассчитывает на объективную реакцию и должную правовую оценку ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) по факту обстрела в субботу ВС Украины пекарни в Лисичанске. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

"Завтра (5 февраля - прим. ТАСС) напишем письма и в МККК, и в ООН. <…> За 10 лет не было никаких проверок, и до СВО (специальная военная операция - прим. ТАСС) тоже, поэтому не думаю, что в этот раз что-то изменится. Просто примут к сведению", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.