Представители избирательного суда Сальвадора планируют наблюдать за выборами президента РФ

Голосование пройдет с 15 по 17 марта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Члены Верховного избирательного суда Сальвадора примут участие в наблюдении за выборами президента РФ в марте. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиракома РФ.

Положительный ответ на приглашение ЦИК РФ принять участие в наблюдении за выборами президента было получено во время встречи члена Центризбиракома РФ Александра Курдюмова с председательствующим судьей Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона.

"Член ЦИК России провел встречу с председательствующим судьей Верховного избирательного суда Республики Сальвадор Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона. Коллеги приняли приглашение Центризбиркома участвовать в международном наблюдении на выборах президента России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Курдюмов сам выступает в качестве международного наблюдателя на всеобщих выборах в Сальвадоре - страна выбирает президента и депутатов Законодательной ассамблеи. Как рассказали в ЦИК РФ, наблюдатели уже посетили 14 участков в Ауачапане.

"Все проходит в соответствии с законодательством, людей на участках очень много. По словам наблюдателей, в том числе от оппозиционных партий, замечаний к организации голосования нет", - сообщил Курдюмов.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия направила приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран, ожидается, что приедет от 500 до 1 000 наблюдателей. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.