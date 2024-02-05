В МИД РФ заявили, что о ЕАЭС заговорили на всех континентах мира

По словам замглавы ведомства Александра Панкина, благодаря обширной программе публичных мероприятий ЕАЭС в 2023 году, Евразийскому экономическому союзу удалось представить свои достижения на международной арене

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году обсуждалась на всех континентах мира, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Можно смело сказать, что <…> в 2023 году о ЕАЭС говорили на всех континентах мира. Считаю, что это не было бы возможным без слаженной работы самой "пятерки" и Евразийской экономической комиссии в целом, а также российских ведомств и команды нашего министерства, российских загранучреждений", - сказал он, подводя итоги председательства России в ЕАЭС.

Панкин подчеркнул, что, благодаря обширной программе публичных мероприятий ЕАЭС в 2023 году, Евразийскому экономическому союзу удалось представить свои достижения на международной арене. "Назову лишь несколько наиболее ярких таких событий: II Евразийский экономический форум, собравший в мае 2023 года более 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран, III Евразийский конгресс, выставка "Евразия - наш дом", II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС в июне 2023 года, тематическая сессия "ЕАЭС - Африка: горизонты сотрудничества" на полях второго саммита Россия - Африка в июле 2023 года, "Дни ЕАЭС в АСЕАН" в ноябре 2023 года", - добавил замминистра.

"Отдельное внимание стоит уделить акциям и мероприятиям по тематике ЕАЭС, ключевую роль в подготовке которых сыграл именно МИД России, - продолжил замглавы российского внешнеполитического ведомства. - В частности, принято совместное заявление стран Союза по случаю Дня ЕАЭС на заседании постоянного совета ОБСЕ (май 2023 года). Организован Форум молодых дипломатов стран Евразии "Дипломатия нового многополярного мира" (июль 2023 года)".

Большое значение в продвижении позитивного имиджа ЕАЭС на международной арене, по словам Панкина, имело совместное заявление по тематике влияния евразийской экономической интеграции на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), представленное вице-премьером Оверчуком в ходе саммита по ЦУР под эгидой Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года.

Об объединении

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.