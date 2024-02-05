Путин поручил подготовить предложения по стимулированию спроса на российскую робототехнику

Срок исполнения поручения - 30 марта, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился правительству представить предложения о дополнительных мерах по стимулированию спроса на отечественные робототехнические решения.

"Представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с победителями, призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками.

Срок исполнения поручения - 30 марта, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.