Посла Израиля вызовут в МИД РФ в связи с неприемлемыми высказываниями

В ведомстве отметили, что заявления Симоны Гальперин в интервью газете "Коммерсантъ" "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ в связи с неприемлемыми высказываниями. Об этом заявили ТАСС в дипломатическом ведомстве РФ.

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", - указали в министерстве, комментируя интервью посла газете "Коммерсантъ". В ведомстве отметили, что сделанные заявления "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".

Как подчеркнули в МИД РФ, "особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников". "Тезисы о том, что Холокост - это уничтожение только еврейского народа, противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, - констатировали в дипведомстве. - А размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, "государственного календаря" России, граничат с вмешательством во внутренние дела".