Мирошник: возможное увольнение Залужного - попытка Зеленского "перевести стрелки"

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что эта попытка может плохо кончиться для президента Украины, потому что главком ВСУ "практически возведен в статус лидера вновь формирующейся оппозиции"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Возможное решение об увольнении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного является попыткой президента страны Владимира Зеленского "перевести стрелки", она плохо закончится для главы государства. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

"Зеленский пытается каким-то образом спихнуть с себя ответственность <...>. Попытка Зеленского "перевести стрелки" на Залужного - она может плохо для него закончиться, потому что Залужный уже практически возведен в статус лидера вновь формирующейся оппозиции к Зеленскому", - сказал он.

Ситуацию с возможным увольнением главкома ВСУ Мирошник назвал "политическими игрищами внутри страны". "Слишком много грехов, которые сегодня висят на нем (Зеленском - прим. ТАСС), <...> насколько виновен и в чем виновен Залужный? Мы его никоим образом не исключаем из списка военных преступников, он является одним из высших военных преступников, которые есть с украинской стороны. Он должен сидеть на той же скамье подсудимых, что и Зеленский", - добавил дипломат.

Ранее президент Украины, комментируя возможное увольнение Залужного, заявил, что считает необходимым кадровое обновление всего управленческого аппарата страны, не только его военной составляющей.

О ситуации

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Валерия Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. 31 января газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.