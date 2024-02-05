МИД РФ: одобренные Евросоюзом кредиты еще глубже вгонят Киев в долговую яму

Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что "понятно, куда уйдут эти средства, учитывая беспрецедентную системную коррупцию"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новые кредиты на €33 млрд, одобренные Евросоюзом, еще глубже вгонят Киев в долговую яму, говорится комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на тему принятых на саммите ЕС 1 февраля решениях о поддержке Украины.

"В то время как европейские фермеры взывают о помощи, их политические лидеры, зашторив окна, принимают решение отправить еще €50 млрд киевскому режиму. В целом понятно, куда уйдут эти средства, учитывая беспрецедентную системную коррупцию, превратившую Украину в "черную дыру" Европы, - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой. - Возвращать европейские деньги, а €33 млрд будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые еще глубже вгонят Украину в долговую яму, придется уже следующим поколениям украинцев, что мало заботит нацистских временщиков".