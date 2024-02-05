Генсек СНГ заявил, что подготовка к выборам президента России идет очень активно

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

БАКУ, 5 февраля. /ТАСС/. Процесс подготовки к выборам президента РФ проходит очень активно и организованно. С такой оценкой выступил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Он также является главой миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана, которые пройдут 7 февраля.

"Подготовка идет очень активно. Идет процесс регистрации кандидатов в президенты. У меня есть контакт с председателем ЦИК [РФ] Памфиловой Эллой Александровной. По данным Центризбиркома России, процесс подготовки к выборам идет планово, спокойно, организованно", - сказал он журналистам, комментируя ход подготовки к выборам в РФ. Он выступал после встречи с председателем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.