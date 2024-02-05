Малинкович сообщил, что рабочая группа ЦИК выявила 14,9% брака в сданных подписях

Для регистрации кандидата брак не должен превышать 5%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Центризбиркома выявила 14,9% брака в подписях избирателей, сданных лидером партии "Коммунисты России" Сергеем Малинковичем для регистрации кандидатом в президенты РФ. Об этом Малинкович сообщил в беседе с корр. ТАСС.

"Из протокола, представленного на рабочей группе, я вижу, что заседание нам не сулит регистрацию мне как кандидату, потому что там очень большое число ошибок в листах, процент превышает допустимую норму брака - 14,9%", - сказал Малинкович. Для регистрации кандидата брак не должен превышать 5%.

По словам Малинковича, если ЦИК РФ 7 февраля на заседании вынесет решение об отказе в регистрации, оспаривать это решение его штаб не намерен. "Оспаривать не будем, не потому что мы считаем, что они во всем правы, но сейчас период СВО и мы не хотим нарушать стабильность в обществе", - сказал Малинкович.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).