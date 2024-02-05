Гатилов: РФ даст соответствующий ответ, если США разместят ядерное оружие в Британии

Постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве обратил внимание на то, что страны Запада не поднимут этот вопрос на заседаниях Конференции по разоружению

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы отслеживаем эту информацию. Речь идет, возможно, о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Также поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в Прибалтику, Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы за этим следим, отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал дипломат.

Гатилов также обратил внимание на то, что страны Запада не поднимут этот вопрос на заседаниях Конференции по разоружению, но Россия "в своих комментариях и выступлениях будет всегда иметь в виду, что такое возможное развитие создает напряженную обстановку и не способствует переговорному процессу на разоруженческом треке".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что размещение ядерного оружия США в Британии может состояться в скором будущем. Как отмечал высокопоставленный дипломат, США заблуждаются, полагая, что этот шаг сможет устрашить Россию. Москва найдет средства противостоять ему.