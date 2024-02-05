МИД РФ: данные СМИ о высказываниях против Трампа доказывают "нещадную прослушку" Байдена

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что "когда речь шла о "намерениях Кремля", американские спецслужбы каждый раз заявляли, что "у них есть стопроцентные доказательства"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Данные СМИ о том, что президент США Джо Байден грубо высказывался против экс-главы государства Дональда Трампа, говорят о том, что американского лидера "нещадно прослушивают". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на публикацию издания Politico, где сообщалось о грубых высказываниях Байдена в отношении Трампа.

"Выясняется, что президента Байдена нещадно подслушивают, прослушивают, а содержание закрытых разговоров становится достоянием общественности. Где же все американские спецслужбы? Как Politico получает столь чувствительную, хотя и нецензурную информацию?", - написала она в своем телеграм-канале.

"Когда речь шла о "намерениях Кремля", "планах Москвы", американские спецслужбы каждый раз заявляли, что "у них есть стопроцентные доказательства". Свои "данные" они никогда не предъявляли, но использовали в качестве железобетонных фактов", - добавила она.