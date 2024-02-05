Россияне подали более 1 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

Лидерами по активности стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россияне с 29 января подали более 1 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщили в Минцифры России.

Министерство назвало пять регионов - лидеров по активности. Это Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области. Заявления можно подать до 23:59 мск 11 марта.

2 февраля председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что 740 тыс. человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), еще 160 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через сервис "Мобильный избиратель".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трех лет.