5 февраля, 12:37
Военная операция на Украине

Силы ПВО за трое суток перехватили почти 100 беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, среди них был дрон "Баба-яга", использующий сигнал управления Starlink

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние трое суток перехватили над Донецком и Макеевкой 97 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на штаб обороны республики.

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"По данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников. Из них девять БПЛА, несущих на себе взрывные устройства, были подавлены и уничтожены", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава республики добавил, что среди перехваченных беспилотников был дрон "Баба-яга", использующий сигнал управления Starlink. 

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