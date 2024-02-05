Сальдо сообщил о переходе взятого в плен наемника из Польши в ряды ВС РФ

Губернатор Херсонской области отметил, что украинские военные бросили наемника в Крынках

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Наемник из Польши, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взятый в плен российскими военнослужащими, принял решение участвовать в специальной военной операции на стороне России. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что наемник был брошен украинскими военными в Крынках. "Поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", - говорится в сообщении.

В опубликованном губернатором региона видео военнослужащий отметил, что "принял для себя решение бороться с нацистами на стороне России". "Я считаю, что сегодня Россия борется с нацизмом по всему миру и защищает не только свои интересы, но и интересы всей Европы. <...> Я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши: нужно сделать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны", - сказал он.