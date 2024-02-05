ЦИК пока не принимал решения об окончательном числе кандидатов в президенты РФ

Заявление члена Центризбиркома Евгения Колюшина на эту тему является его частным предположением, заявила председатель комиссии Элла Памфилова

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ пока не принимала решения об окончательном числе зарегистрированных кандидатов в президенты РФ. Заявление члена ЦИК РФ Евгения Колюшина на эту тему является его частным предположением, заявила ТАСС председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в своем Telegram-канале изложил высказывания члена ЦИК от компартии Колюшина, по словам которого в бюллетене будет только четыре кандидата, а остальным претендентам будет отказано в регистрации.

"ЦИК еще не принимал никакого официального решения. Это его [Колюшина] частное предположение. Идет рабочий процесс обсуждения с представителями кандидатов итогов проверки подписей", - заявила Памфилова.

5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговые протоколы проверки подписных листов представителям Сергея Малинковича ("Коммунисты России") и Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива"). У обоих процент брака превышает допустимую норму, у Надеждина - более 15%, у Малинковича - почти 15%. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5%.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).