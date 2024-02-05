Зампред Совбеза РФ обратил внимание на то, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. В будущем территория Украины сократится до пределов Львовской области, именно на такой прогноз ориентируется европейский бизнес. Уверенность в этом высказал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на то, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев.

"Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг (название города, когда область входила в состав Австрийской монархии - прим. ТАСС) станет новой столицей Украины в пределах Львовской области", - написал Медведев по-английски на своей странице в X (ранее Twitter). "И дело не в том, что колея на Западе и в Малороссии различается по ширине, - отметил зампред Совбеза. - Очевидно, бизнес просто куда более дальновиден, чем политики".

В европейских странах и на территории бывших Российской империи и СССР ширина железнодорожной колеи различается - 1435 мм против 1520-1524 мм. Чтобы совместить два стандарта, нужно либо "перешивать" железнодорожные пути, либо переставлять вагоны на подходящие тележки.

Ранее украинское издание Zaxid.net сообщило о планах американского Агентства по международному развитию (USAID) вложить $225 млн в строительство 75-километрового участка железной дороги с европейской колеей. Меморандум был подписан USAID и "Укржелдорогой" 4 декабря. Магистраль от Львова до границ ЕС, согласно проекту, должна войти в более масштабный трансъевропейский проект - Средиземноморский коридор, начинающийся на юге Испании.