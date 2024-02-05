Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии

Андрей Руденко обсудил с Чеонг Лун Лаем вопросы российско-малайзийских отношений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай на встрече в Москве вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Андрею Руденко. Об этом сообщили в МИД РФ.

"5 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял назначенного посла Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун Лая, который вручил копии своих верительных грамот. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-малайзийских отношений", - сообщили в дипведомстве.