МИД намерен содействовать проведению в Донбассе и Новороссии выборов президента РФ

Глава ведомства Сергей Лавров также рассказал о планах министерства по открытию представительств в Херсонской и Запорожской областях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МИД России намерен всячески содействовать проведению выборов президента в Крыму, Донбассе и Новороссии. Об этом заявил глава дипведомства Сергей Лавров на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и руководством новых регионов страны.

"Центральный аппарат министерства будет оказывать всяческое содействие, при необходимости будем доукомплектовывать на период выборов соответствующие наши структуры в этих субъектах Российской Федерации", - указал Лавров.

"Выборы на территории этих субъектов Российской Федерации - Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - должны быть предметом особого внимания наших представительств, которые в соответствующих регионах под руководством администраций и в тесном контакте с представителем ЦИК России, должны будут помогать работе иностранных наблюдателей, которых ожидается немало", - подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров рассказал о планах министерства по открытию представительств в Херсонской и Запорожской областях. "Конечно, будем предпринимать соответствующие шаги (по открытию представительств - прим. ТАСС) и в отношении Херсонской и Запорожской областей. Пока на данном этапе функции представительства МИД будут осуществляться через наше представительство в Симферополе. В обозримом будущем мы будем готовить открытие полноценных представительств", - отметил руководитель МИД РФ.

"Безусловно, будем исходить из того, что после выборов нужно вырабатывать среднесрочные и долгосрочные программы деятельности, которые будут нацелены на установление и расширение внешних связей субъектов Российской Федерации, которые вы здесь представляете, в отношении всех других российских регионов. У нас существует уже несколько десятилетий Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Самым активным образом будем привлекать к его работе представленные здесь регионы", - добавил Лавров.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.