Главы регионов Новороссии уверены, что ВСУ ответят за погибших в трагедии в Лисичанске

Они выразили соболезнования семье и близким министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Губернаторы Запорожской области и Херсонской областей выразили соболезнования семье и близким министра чрезвычайных ситуаций региона Алексея Потелещенко, погибшего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Лисичанск в Луганской Народной Республике.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким Алексея Александровича Потелещенко, министра чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, который скончался от ранений, полученных в результате атаки киевских нацистов на город Лисичанск третьего февраля. Уверен, что каждый нацистский преступник, который руководил и исполнял преступные приказы по атаке на мирный город, ответит за каждого погибшего и пострадавшего в страшной трагедии", - сказал ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сказал ТАСС, что Потелещенко останется в памяти как "мужественный патриот, самоотверженный и опытный руководитель".

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Алексея Александровича. Уверен, что враг дорого заплатит за убийство наших людей", - сказал Сальдо.

Соболезнования семьям

Соболезнования также выразил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Он подчеркнул, что "погиб не просто коллега, погиб товарищ, боевой друг, прошедший горнило сражений летней кампании 2014 года. Алексей был одним из участников Дебальцевско-Чернухинской операции. Честный, прямой, порядочный и искренне любящий Родину".

Козлов добавил, что Потелещенко "был тем, на которого можно было положиться. На своем боевом пути, пути старшего офицера министерства ЛНР по ЧС, пути министра, он оставлял часть своей души, отдавая весь свой опыт и энергию".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким Алексея Потелещенко.

Глава парламента ДНР Артем Жога в Telegram-канале заявил, что "эта невосполнимая утрата в очередной раз напоминает нам о жестокости врага. Нет прощения тем, кто отдает преступные приказы, направленные против мирных жителей. Уверен, враг обязательно будет разбит!". Он также выразил соболезнования родным депутатов муниципального округа города Лисичанска Артема Тростянского и Ивана Жушмы, которые тоже стали жертвами обстрела.

Глава администрации Лисичанска Эдуард Сахненко отозвался о погибших как о людях, "которые не побоялись в сложные времена принять активное участие в восстановлении города и искренне желали ему процветания и благополучия".