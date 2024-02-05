Эксперт считает, что срыв Грузией ввоза взрывчатки в РФ может улучшить отношения стран

По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, такое количество взрывчатки и детонаторов могло быть задействовано для взрыва на особо значимых объектах Воронежской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Задержание в Грузии груза взрывчатки, которую планировалось перевезти в Россию, станет хорошим фактором для отношений двух стран, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Я думаю, вот это задержание взрывчатки в Грузии - это все-таки, наверное, при помощи еще наших спецслужб, которые получили информацию. Так что грузины сработали четко, и я думаю, что это хороший политический фактор, что все же Грузия повернется к России лицом и наши отношения улучшатся", - сказал он ТАСС.

По его словам, такое количество взрывчатки и детонаторов могло быть задействовано для "серьезного взрыва на <...> особо значимых объектах Воронежской области", таких как электростанции и теплоэлектроцентрали.

Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что за перевозкой груза стояла Украина. "Украина продолжала и будет продолжать действовать так, как она действовала ранее для того, чтобы совершать серьезные террористические акты на территории нашей страны, и провозят эти взрывчатки через три-четыре страны, что они и делали, когда взрывали и Крымский мост", - отметил собеседник агентства.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза взрывчатки, который направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию. По данным грузинских спецслужб, общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг, к нему прилагались детонаторы, таймеры и специальные ключи. Ведомство уточнило, что к ввозу взрывчатки в Грузию причастны семь граждан республики, три гражданина Украины и два гражданина Армении.