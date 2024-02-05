В Азербайджане за выборами президента будут наблюдать два представителя ЦИК РФ

Голосование состоится 7 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"В международном наблюдении [от ЦИК РФ] за выборами [президента Азербайджана] примут участие Наталья Бударина и Антон Лопатин", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе ЦИК РФ, на выборах президента Азербайджана аккредитованы более 85 тыс. наблюдателей, в том числе эксперты из 88 стран.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля. На этот пост баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.