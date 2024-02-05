Захарова назвала ситуацию вокруг Залужного "Санта-Барбарой" под попкорн

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию вокруг слухов об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного с сериалом "Санта-Барбара".

"У кого ТВ-программа? Когда сериал "Санта-Залужный-Барбара" заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный - попкорна хватит", - отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. На прошлой неделе американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко выступил с утверждением, что главком якобы согласился уехать послом в Великобританию и его могут отправить в отставку в ближайшие дни. Отставку главнокомандующего украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями Залужного.