В МИД РФ посоветовали Израилю проявить гибкость в деле установления перемирия в Газе

В ведомстве выразили недоумение тому, что дипломат Симона Гальперин не понимает, зачем представителей политического крыла ХАМАС принимают в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Израилю стоило бы проявить большую гибкость и прагматизм в деле установления перемирия в Газе, что облегчило бы и решение проблемы с заложниками. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, о провокационных и неприемлемых высказываниях посла Израиля в Москве Симоны Гальперин в адрес России.

"А вопрос, почему не удается вызволить остающихся в плену сограждан, было бы логичным адресовать руководству самого Израиля, которому, как нам кажется, можно было бы проявить большую гибкость и прагматизм в деле установления перемирия в Газе, что облегчило бы и решение проблемы с заложниками", - отметили в дипведомстве.

В сообщении подчеркнули, что "вызволение российских граждан, захваченных палестинцами в ходе рейда 7 октября 2023 года по приграничным с сектором Газа израильским населенным пунктам, является одним из безусловных приоритетов МИД России".

"В данном контексте вызывает недоумение, что опытный дипломат Симона Гальперин не понимает, зачем представителей политического крыла ХАМАС принимают в Москве. Мотивы, которые побуждают нас взаимодействовать с этим движением, не раз доводились до нее и ее предшественников в ходе бесед с руководством министерства, - добавили в российском дипведомстве. - Как представляется, за дополнительными пояснениями госпоже послу стоит обратиться к бывшим заложникам, которые были освобождены благодаря усилиям российской стороны. Ей хорошо известны имена Рона Кривого, Ирины Татти и Елены Труфановой, а также израильтян Гали Таращански, Сапир Коэн и пережившей Холокост Адар Яффы, фигурировавших в переданных нами хамасовцам списках".

В МИД России указали, что израильскому дипломату было бы полезно из первых уст узнать, каково им было находиться в плену в течение почти двух месяцев, и стоило ли их освобождение контактов РФ с ХАМАС. "Не лишним был бы и разговор с родственниками все еще удерживаемых в Газе российских граждан - Александра Лобанова, Александра Труфанова и Андрея Козлова", - отметили в МИД РФ.