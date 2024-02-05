В МИД РФ заявили о готовности загранучреждений создать условия на выборах президента

В ведомстве отметили, что нашли целесообразным усилить разъяснительную работу среди российских избирателей за рубежом, в том числе с задействованием русскоязычных СМИ и интернет-платформ РЗУ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подразделения МИД РФ и российские диппредставительства за рубежом готовы в полном объеме создать необходимые условия для реализации гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права - голосования на предстоящих выборах президента России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего заседания коллегии МИД России под председательством главы дипведомства Сергея Лаврова.

В заседании также участвовали председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сенаторы РФ от ДНР и Херсонской области, а также представители Республики Крым и Запорожской области. "Перед началом мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв варварских обстрелов украинскими нацистами Белгорода, Донецка и Лисичанска, а также других террористических актов киевского режима", - отметили в дипведомстве.

"В ходе рассмотрения вопроса "О готовности МИД России и его загранучреждений к проведению выборов президента Российской Федерации" было отмечено, что подразделения министерства и диппредставительства России за рубежом готовы в полном объеме выполнить положения избирательного законодательства Российской Федерации, создать необходимые условия для реализации гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права. Проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности всего электорального процесса", - информировали в МИД РФ.

В ведомстве указали, что в дружественных государствах, с учетом национального законодательства, загранучреждениями открыты дополнительные избирательные участки вне территории посольств и консульств, создаются условия для организации досрочного голосования.

"Признано целесообразным усилить разъяснительную работу среди российских избирателей за рубежом, в том числе с задействованием русскоязычных СМИ и интернет-платформ РЗУ (российских загранучреждений - прим. ТАСС), - добавили в МИД РФ. - Были обсуждены отдельные аспекты содействия МИД России международному наблюдению за выборами в нашей стране".

Меры поддержки

Кроме того, как сообщили в министерстве, на заседании коллегии также рассмотрен вопрос "О работе представительств МИД России в Республике Крым и новых регионах Российской Федерации". Коллегия отметила важную роль территориальных органов МИД России в Симферополе, Донецке и Луганске в выстраивании межрегиональных связей Республики Крым, города федерального значения Севастополь и новых субъектов Российской Федерации.

"Проводимая представительствами работа способствует реализации российских внешнеполитических интересов, преодолению санкционного давления со стороны Запада, укреплению позиций нашей страны на международной арене, достижению целей ее социально-экономического развития на региональном уровне", - подчеркнули на Смоленской площади.

Также в МИД РФ сообщили, что на заседании были "определены меры дальнейшей поддержки деятельности находящихся на этапе становления представительств министерства в Донецке и Луганске".

На заседании также были подведены итоги рассмотрения членами коллегии отчета о реализации в 2023 году программы развития МГИМО МИД России "Приоритет 2030".