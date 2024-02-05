Москалькова: игнорирующие геноцид мирного населения Киевом становятся его соучастниками

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что за неполные два месяца "страшная хроника преступлений киевского режима" пополнилась новыми трагическими событиями

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международное правозащитное сообщество, зарубежные СМИ и политики, игнорирующие вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима, сами становятся соучастниками этих преступлений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Поражает отсутствие реакции международных органов и правозащитных организаций, которые изо дня в день позволяют украинским вооруженным формированиям убивать мирное население: женщин, детей, стариков, не щадя даже своих граждан. В очередной раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу, зарубежным СМИ и политикам: игнорируя вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима, проявляя равнодушие, вы невольно становитесь соучастниками преступлений", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен напомнила, что за неполные два месяца "страшная хроника преступлений киевского режима" пополнилась новыми трагическими событиями.

Так, по ее словам, в декабре Белгородская область подверглась массированной атаке, в результате которой было убито 14 мирных граждан, позже в январе "украинские боевики нанесли по Донецку серию целенаправленных ударов, в результате чего 28 мирных жителей погибло, а 30 получили тяжелые ранения", в Белгородской области был сбит транспортный самолет ИЛ-76, перевозивший украинских военнопленных для их обмена, а в феврале в результате террористического акта в городе Лисичанске погибли 28 человек.