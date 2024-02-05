5 февраля, 19:15,
обновлено 5 февраля, 19:26

Посольство РФ в США добивается проведения встреч в Белом доме и Госдепе по сбитому Ил-76

По словам источника, посольство занялось этим вопросом сразу после катастрофы

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Российское посольство Вашингтоне добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Госдепартамента по ситуации вокруг теракта, в результате которого Вооруженные силы Украины сбили российский самолет Ил-76.

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Об этом сообщил ТАСС источник.

"Посольство продолжает добиваться встречи в Госдепе и Белом доме на предмет террористического акта украинского режима в отношении Ил-76", - отметил он.

По его словам, посольство начало добиваться проведения встреч сразу после катастрофы. 

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