Дипломаты РФ намерены добиваться возвращения всех осужденных в США россиян

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что таких людей, как осужденный по обвинениям в кибермошенничестве Владислав Клюшин, в США находится около 115

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты не успокоятся, пока все осужденные в США граждане России не вернутся домой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с журналистами после посещения осужденного по обвинениям в кибермошенничестве россиянина Владислава Клюшина, отбывающего наказание в тюрьме в штате Нью-Джерси.

"Хочу подчеркнуть, что таких людей, как Владислав Дмитриевич [Клюшин], у нас здесь, в Соединенных Штатах Америки, находится около 115. Это люди, которые были экстрадированы в Соединенные Штаты Америки или были арестованы здесь по надуманным обвинениям", - отметил посол РФ.

"Несмотря на наши обескровленные генеральные консульства в Нью-Йорке, в Хьюстоне, [посольство] в Вашингтоне, хочу сказать, что мы не успокоимся до тех пор, пока окончательно все наши сограждане не вернутся домой, не вернутся к семьям", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

В сентябре 2023 года суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил основателя технологической компании "M13" Клюшина к девяти годам тюремного заключения. 42-летнему россиянину вменяли, в частности, преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств, соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.

Помимо Клюшина, по этому делу проходят еще четверо россиян - Иван Ермаков, Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев. Они объявлены властями США в розыск.