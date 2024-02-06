Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой Вашингтона улучшить свой имидж

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН заявил, что нынешние бомбардировки Ирака и Сирии со стороны Соединенных Штатов рассчитаны "на дальнейшее разжигание конфликта" на Ближнем Востоке

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Россия рассматривает удары Вооруженных сил США по Сирии и Ираку в качестве попытки американской администрации улучшить свой имидж. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный имидж действующий американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании", - сказал он на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Небензя также заявил, что нынешние бомбардировки Ирака и Сирии со стороны США рассчитаны "на дальнейшее разжигание конфликта" на Ближнем Востоке. "Очевидно, что американские авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России в связи с бомбардировками Соединенными Штатами Ирака и Сирии.

"Их (ударов - прим. ТАСС) целями стали объекты и позиции Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики на востоке страны, преимущественно в провинции Дейр-эз-Зор, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами (боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство", - отметил Небензя.