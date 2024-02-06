Небензя заявил, что силовые акции США нивелируют усилия по решению палестинской проблемы

По словам постоянного представителя России при ООН, бомбардировки Ирака и Сирии ведут к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, вызванной военными операциями Израиля в Газе

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Силовые акции США вроде нынешних ударов по Ираку и Сирии только усугубляют хаос на Ближнем Востоке и нивелируют международные усилия по решению палестинской проблемы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что односторонние силовые акции Вашингтона и его союзников лишь усугубляют хаос в регионе, нивелируя международные усилия по возвращению мира на Ближний Восток и по поиску справедливого решения палестинской проблемы", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России в связи с бомбардировками Соединенными Штатами Ирака и Сирии.

По словам Небензи, бомбардировки Ирака и Сирии ведут к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, вызванной военными операциями Израиля в секторе Газа. "Ведь совершенно очевидно, что инцидент, ради обсуждения которого мы здесь сегодня собрались, только усиливает региональную напряженность, вызванную беспрецедентным насилием в секторе Газа, где вот уже четыре месяца продолжается бесчеловечная, кровавая операция Израиля, которую всеми силами покрывают Соединенные Штаты и их сателлиты, в том числе блокируя усилия Совета Безопасности по введению немедленного гуманитарного прекращения огня", - отметил дипломат.

"В итоге мы отчетливо видим, что эскалация насилия уже вышла далеко за пределы оккупированных палестинских территорий, перекинувшись не только на границу Израиля и Ливана, но и в Красное море и на Йемен", - предупредил российский постпред.

"Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и Сирийской Арабской Республики", - добавил Небензя.