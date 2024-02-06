Адвокат сообщил о приостановке рассмотрения запроса о выдаче Аргентиной россиянина Украине

Кристиан Рубилар назвал обвинения в адрес Игоря Чуркина политическим преследованием

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Процесс рассмотрения запроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища, вероятность экстрадиции низкая. Об этом заявил корреспонденту ТАСС адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар.

"Вероятность, что его экстрадируют, низкая", - сказал он.

По словам Рубилара, суд принял во внимание поданный Чуркиным запрос о предоставлении убежища. "Технически рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу. В моей практике есть запрос об убежище, рассматриваемый с 2012 года", - отметил адвокат.

Как считает Рубилар, экстрадиция возможна только в случае, если произойдет что-то непредвиденное. "Например, если его признают угрозой обществу, как произошло недавно с родственниками эквадорских наркоторговцев, которых депортировали. Только если будет доказано нечто подобное, но это вряд ли такой случай", - сказал адвокат.

Расплывчатые обвинения

Он отметил, что поданный Украиной запрос с требованием о выдаче "крайне расплывчатый". "Любое уголовное обвинение должно быть очень конкретным, а тут используются громкие слова, говорится о чем-то чрезвычайно тяжком, корыстных мотивах, обо всем том, что не имеет реального значения", - сказал Рубилар.

По его словам, по факту Чуркину предъявлены обвинения в заведомо ложном сообщении о преступлении. "В Аргентине максимальный срок по этой статье - один год", - отметил адвокат, уточнив, что в Аргентине могут выдать только тех преступников, кто был осужден более чем на один год. "То есть это требование не выполняется. Неважно, что на Украине предусмотрен срок пять лет, рассмотрение будет вестись по аргентинскому закону", - добавил он.

Политическое преследование

Адвокат назвал обвинения в адрес Чуркина политическим преследованием. "Говорят же о войне экстрадиций. Игорь не скрывается от правосудия, он уже попросил гражданство Аргентины, у него аргентинцы в семье. Он имеет право предстать перед аргентинским судом, где его ждет беспристрастный судья", - отметил Рубилар.

Он добавил, что суд принял во внимание связи Чуркина с Аргентиной и отпустил его под подписку о невыезде после задержания в международном аэропорту Эсейсы. "Обычно люди ждут суда по экстрадиции в тюрьме, Игорь же провел под стражей всего 24 часа", - сказал Рубилар.

Ранее Государственное бюро расследований Украины выступило с утверждением, что сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении, задержан в Аргентине. 1 февраля посольство России в южноамериканской стране подтвердило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России.