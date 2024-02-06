Небензя заявил, что США "тушат огонь бензином" на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН убежден, что рассчитывать на "благоразумие американского истеблишмента и его готовность принять во внимание интересы стран региона" не приходится

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Вашингтон стремится "тушить огонь бензином" и обострять противоречия на Ближнем Востоке вместо того, чтобы искать реальные решения проблем в регионе. Такое мнение выразил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Последние события подтверждают: США не ищут и никогда в реальности не искали решений проблем в регионе. Логику их действий надо искать исключительно в стремлении любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире. Поэтому Вашингтон стремился и будет стремиться тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно его израильскому союзнику", - сказал он на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Российский дипломат убежден, что рассчитывать на "благоразумие американского истеблишмента и его готовность принять во внимание интересы стран региона" не приходится. "2 и 3 февраля мы в этом могли еще раз убедиться", - подчеркнул он.

В ночь на 3 февраля американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в некоторых приграничных районах Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли трое военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.